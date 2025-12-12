United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

TecDAX-Kursverlauf 12.12.2025 09:29:15

Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmorgen.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 3 569,83 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559,541 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,174 Prozent fester bei 3 568,65 Punkten in den Handel, nach 3 562,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 571,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 563,06 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 575,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 564,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 547,58 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,94 Prozent auf 29,40 EUR), PNE (+ 1,76 Prozent auf 10,38 EUR), SMA Solar (+ 1,76 Prozent auf 37,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,14 Prozent auf 97,20 EUR) und HENSOLDT (+ 1,12 Prozent auf 72,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-2,63 Prozent auf 241,00 EUR), ATOSS Software (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR), Drägerwerk (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,65 Prozent auf 39,74 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 187 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

