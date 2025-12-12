United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Kursverlauf
|
12.12.2025 09:29:15
Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start
Am Freitag verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 3 569,83 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559,541 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,174 Prozent fester bei 3 568,65 Punkten in den Handel, nach 3 562,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 571,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 563,06 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 575,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 564,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 547,58 Punkte.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,94 Prozent auf 29,40 EUR), PNE (+ 1,76 Prozent auf 10,38 EUR), SMA Solar (+ 1,76 Prozent auf 37,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,14 Prozent auf 97,20 EUR) und HENSOLDT (+ 1,12 Prozent auf 72,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-2,63 Prozent auf 241,00 EUR), ATOSS Software (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR), Drägerwerk (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,65 Prozent auf 39,74 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 187 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel TecDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)