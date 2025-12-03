EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.12.2025 15:59:08
XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen
Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,48 Prozent auf 3 564,02 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 558,463 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,204 Prozent höher bei 3 554,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 546,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 590,33 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,432 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 614,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der TecDAX bei 3 467,86 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 3,71 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,01 Prozent auf 35,96 EUR), SMA Solar (+ 5,35 Prozent auf 35,04 EUR), Sartorius vz (+ 3,95) Prozent auf 258,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 118,40 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,34 Prozent auf 17,53 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-3,02 Prozent auf 5,40 EUR), Drägerwerk (-1,31 Prozent auf 67,60 EUR), Nemetschek SE (-1,15 Prozent auf 94,55 EUR), Kontron (-0,88 Prozent auf 22,56 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,09 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 172 170 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,851 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
