Rentables Nordex-Investment? 27.10.2025 10:04:55

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nordex-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 9,38 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 106,655 Nordex-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 2 427,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,76 EUR belief. Damit wäre die Investition um 142,75 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 5,38 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Damals wurde der erste Kurs eines Nordex-Anteils bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nordex

