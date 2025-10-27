Nordex Aktie

Abwärtstrend 27.10.2025 16:23:39

Weitere Abstufung lastet auf Nordex-Aktie

Weitere Abstufung lastet auf Nordex-Aktie

Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck.

Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste im XETRA-Handel zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 3,51 Prozent bei 21,96 Euro.

Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.

Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

