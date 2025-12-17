TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: Wäre eine Anlage in CANCOM SE von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das CANCOM SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,72 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,608 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 27,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,65 Prozent vermehrt.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 874,55 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at