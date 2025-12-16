TecDAX aktuell: So performt der TecDAX nachmittags

In Frankfurt ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,18 Prozent im Minus bei 3 544,22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556,092 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 533,72 Zählern und damit 0,475 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 550,59 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 513,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 545,68 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 534,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 548,66 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 513,65 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,13 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,82 Prozent auf 49,12 EUR), JENOPTIK (+ 1,61 Prozent auf 19,52 EUR), CANCOM SE (+ 1,44 Prozent auf 28,15 EUR), AIXTRON SE (+ 1,15 Prozent auf 17,22 EUR) und PNE (+ 0,82 Prozent auf 9,83 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,54 Prozent auf 68,20 EUR), SMA Solar (-2,89 Prozent auf 35,60 EUR), Kontron (-2,51 Prozent auf 22,54 EUR), 1&1 (-2,16 Prozent auf 22,70 EUR) und SAP SE (-1,29 Prozent auf 206,95 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 680 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,054 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at