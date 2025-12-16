Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich

Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent auf 3 538,52 Punkte nach. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 556,092 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 546,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 513,78 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 3 534,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 548,66 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 3 513,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,97 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 0,78 Prozent auf 26,00 EUR), United Internet (+ 0,71 Prozent auf 25,36 EUR), Nagarro SE (+ 0,70 Prozent auf 79,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,74 EUR) und CANCOM SE (+ 0,54 Prozent auf 27,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-5,84 Prozent auf 34,52 EUR), HENSOLDT (-3,60 Prozent auf 69,60 EUR), Kontron (-3,11 Prozent auf 22,40 EUR), Siltronic (-1,99 Prozent auf 47,28 EUR) und Eckert Ziegler (-1,46 Prozent auf 14,81 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at