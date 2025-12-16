Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|TecDAX-Entwicklung
|
16.12.2025 17:58:38
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent auf 3 538,52 Punkte nach. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 556,092 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 546,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 513,78 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 3 534,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 548,66 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 3 513,65 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,97 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 0,78 Prozent auf 26,00 EUR), United Internet (+ 0,71 Prozent auf 25,36 EUR), Nagarro SE (+ 0,70 Prozent auf 79,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,74 EUR) und CANCOM SE (+ 0,54 Prozent auf 27,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-5,84 Prozent auf 34,52 EUR), HENSOLDT (-3,60 Prozent auf 69,60 EUR), Kontron (-3,11 Prozent auf 22,40 EUR), Siltronic (-1,99 Prozent auf 47,28 EUR) und Eckert Ziegler (-1,46 Prozent auf 14,81 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten
|
16.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
16.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in Rot (finanzen.at)
|
16.12.25
|TecDAX aktuell: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
16.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)