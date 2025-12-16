1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Fokus 16.12.2025 12:27:24

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone

Das macht der TecDAX heute.

Am Dienstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 3 534,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 542,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 513,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 3 534,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 548,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der TecDAX noch bei 3 513,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 0,92 Prozent auf 9,84 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 28,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,56 Prozent auf 44,63 EUR) und JENOPTIK (+ 0,42 Prozent auf 19,29 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 34,88 EUR), HENSOLDT (-4,57 Prozent auf 68,90 EUR), Nordex (-3,05 Prozent auf 28,64 EUR), Kontron (-2,60 Prozent auf 22,52 EUR) und 1&1 (-1,29 Prozent auf 22,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 963 542 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AGmehr Nachrichten

Analysen zu freenet AGmehr Analysen

08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,95 -0,65% 1&1 AG
CANCOM SE 27,95 1,64% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,74 0,60% Deutsche Telekom AG
freenet AG 28,84 0,21% freenet AG
HENSOLDT 68,35 -4,14% HENSOLDT
JENOPTIK AG 19,43 1,78% JENOPTIK AG
Kontron 22,56 -1,40% Kontron
Nordex AG 29,10 -0,95% Nordex AG
PNE AG 9,82 0,61% PNE AG
SAP SE 206,80 -0,55% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,69 1,13% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 34,74 -4,61% SMA Solar AG
TeamViewer 5,62 -0,88% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 538,39 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen