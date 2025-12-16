1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|TecDAX im Fokus
|
16.12.2025 12:27:24
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone
Am Dienstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 3 534,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 542,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 513,78 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 3 534,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 548,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der TecDAX noch bei 3 513,65 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 0,92 Prozent auf 9,84 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 28,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,56 Prozent auf 44,63 EUR) und JENOPTIK (+ 0,42 Prozent auf 19,29 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 34,88 EUR), HENSOLDT (-4,57 Prozent auf 68,90 EUR), Nordex (-3,05 Prozent auf 28,64 EUR), Kontron (-2,60 Prozent auf 22,52 EUR) und 1&1 (-1,29 Prozent auf 22,90 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 963 542 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 1&1 AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1&1 von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,95
|-0,65%
|CANCOM SE
|27,95
|1,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,74
|0,60%
|freenet AG
|28,84
|0,21%
|HENSOLDT
|68,35
|-4,14%
|JENOPTIK AG
|19,43
|1,78%
|Kontron
|22,56
|-1,40%
|Nordex AG
|29,10
|-0,95%
|PNE AG
|9,82
|0,61%
|SAP SE
|206,80
|-0,55%
|Siemens Healthineers AG
|44,69
|1,13%
|SMA Solar AG
|34,74
|-4,61%
|TeamViewer
|5,62
|-0,88%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 538,39
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.