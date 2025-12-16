Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone

Am Dienstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 3 534,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 542,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 513,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 3 534,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 548,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der TecDAX noch bei 3 513,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 0,92 Prozent auf 9,84 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 28,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,56 Prozent auf 44,63 EUR) und JENOPTIK (+ 0,42 Prozent auf 19,29 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 34,88 EUR), HENSOLDT (-4,57 Prozent auf 68,90 EUR), Nordex (-3,05 Prozent auf 28,64 EUR), Kontron (-2,60 Prozent auf 22,52 EUR) und 1&1 (-1,29 Prozent auf 22,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 963 542 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

