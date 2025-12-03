AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index-Bewegung
|
03.12.2025 12:27:03
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
Um 12:10 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 3 564,04 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 558,463 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 553,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 590,33 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,432 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 630,48 Punkte. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 3 614,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der TecDAX bei 3 467,86 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,19 Prozent auf 36,02 EUR), AIXTRON SE (+ 4,23 Prozent auf 17,86 EUR), SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 34,54 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 118,40 EUR) und Sartorius vz (+ 2,70 Prozent auf 254,90 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-2,30 Prozent auf 5,44 EUR), Nagarro SE (-1,36 Prozent auf 72,65 EUR), Drägerwerk (-0,73 Prozent auf 68,00 EUR), PNE (-0,58 Prozent auf 10,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 27,37 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 320 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,851 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,41 erwartet. Mit 7,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
