Nagarro SE-Investition im Blick 13.11.2025 10:04:25

TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nagarro SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Nagarro SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Nagarro SE-Papier an diesem Tag bei 90,00 EUR. Bei einem Nagarro SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,111 Nagarro SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 43,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 875,56 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 51,24 Prozent.

Nagarro SE wurde am Markt mit 560,11 Mio. Euro bewertet. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nagarro SE-Aktie auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

