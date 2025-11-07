SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Kursentwicklung 07.11.2025 09:29:52

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der TecDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent auf 3 518,05 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 573,930 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 509,73 Zählern und damit 0,328 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 498,24 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 503,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 519,72 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 3,02 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der TecDAX 3 733,07 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 765,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 384,38 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 31,68 EUR), Nagarro SE (+ 3,07 Prozent auf 45,64 EUR), Siltronic (+ 2,14 Prozent auf 46,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,11 Prozent auf 42,64 EUR) und CANCOM SE (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,74 Prozent auf 17,06 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 5,74 EUR), Infineon (+ 0,06 Prozent auf 33,94 EUR), TeamViewer (+ 0,08 Prozent auf 5,98 EUR) und IONOS (+ 0,17 Prozent auf 28,90 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 285 419 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,65 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

