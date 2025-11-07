SAP Aktie
07.11.2025 09:29:52
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent auf 3 518,05 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 573,930 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 509,73 Zählern und damit 0,328 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 498,24 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 503,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 519,72 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 3,02 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der TecDAX 3 733,07 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 765,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 384,38 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 31,68 EUR), Nagarro SE (+ 3,07 Prozent auf 45,64 EUR), Siltronic (+ 2,14 Prozent auf 46,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,11 Prozent auf 42,64 EUR) und CANCOM SE (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,74 Prozent auf 17,06 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 5,74 EUR), Infineon (+ 0,06 Prozent auf 33,94 EUR), TeamViewer (+ 0,08 Prozent auf 5,98 EUR) und IONOS (+ 0,17 Prozent auf 28,90 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 285 419 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,65 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
