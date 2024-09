TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TeamViewer-Anteile bei 29,81 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investierten, hätten nun 335,458 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 807,45 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 11.09.2024 auf 11,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,93 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 1,78 Mrd. Euro. TeamViewer-Anteile wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das TeamViewer-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at