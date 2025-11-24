Eckert & Ziegler Aktie
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent auf 3 455,27 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 544,672 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,558 Prozent stärker bei 3 428,26 Punkten, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 465,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 428,26 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 727,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 3 779,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 3 370,04 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,543 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 6,44 Prozent auf 23,15 EUR), AIXTRON SE (+ 5,82 Prozent auf 17,27 EUR), United Internet (+ 4,81 Prozent auf 25,26 EUR), IONOS (+ 4,49 Prozent auf 27,95 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,33 Prozent auf 16,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4,55 Prozent auf 69,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,52 Prozent auf 27,20 EUR), PNE (-1,38 Prozent auf 10,04 EUR), Nordex (+ 0,31 Prozent auf 25,56 EUR) und freenet (+ 0,58 Prozent auf 27,58 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 19 922 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.
Analysen zu Eckert & Zieglermehr Analysen
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
