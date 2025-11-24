Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 24.11.2025 17:59:10

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent auf 3 455,27 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 544,672 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,558 Prozent stärker bei 3 428,26 Punkten, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 465,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 428,26 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 727,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 3 779,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 3 370,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,543 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 6,44 Prozent auf 23,15 EUR), AIXTRON SE (+ 5,82 Prozent auf 17,27 EUR), United Internet (+ 4,81 Prozent auf 25,26 EUR), IONOS (+ 4,49 Prozent auf 27,95 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,33 Prozent auf 16,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4,55 Prozent auf 69,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,52 Prozent auf 27,20 EUR), PNE (-1,38 Prozent auf 10,04 EUR), Nordex (+ 0,31 Prozent auf 25,56 EUR) und freenet (+ 0,58 Prozent auf 27,58 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 19 922 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Zieglermehr Analysen

17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,90 5,29% 1&1 AG
AIXTRON SE 17,38 6,37% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 27,22 -1,38% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,94 3,57% Eckert & Ziegler
freenet AG 27,44 -0,07% freenet AG
HENSOLDT 67,95 -5,36% HENSOLDT
IONOS 27,75 2,21% IONOS
Nordex AG 25,50 -0,55% Nordex AG
PNE AG 10,02 -0,60% PNE AG
SAP SE 206,10 0,12% SAP SE
Siemens Healthineers AG 42,18 1,57% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 5,48 1,39% TeamViewer
United Internet AG 25,18 3,11% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 459,68 1,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen