Index-Performance 25.11.2025 09:29:35

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 3 459,94 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 545,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,192 Prozent auf 3 466,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 459,68 Punkten am Vortag.

Bei 3 469,39 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 458,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 727,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 768,87 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 25.11.2024, einen Stand von 3 405,17 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 0,679 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,53 Prozent auf 33,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,24 Prozent auf 70,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,65 Prozent auf 92,80 EUR), SMA Solar (+ 0,55 Prozent auf 33,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,32 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-2,68 Prozent auf 27,20 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 91,45 EUR), Bechtle (-1,71 Prozent auf 38,04 EUR), ATOSS Software (-1,28 Prozent auf 107,60 EUR) und TeamViewer (-1,27 Prozent auf 5,43 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 444 701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,411 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.

