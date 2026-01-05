Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
05.01.2026 09:29:21
Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus
Am Montag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,77 Prozent stärker bei 3 652,17 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 562,726 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 654,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 633,35 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Der TecDAX lag vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 734,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 3 415,10 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,82 Prozent auf 80,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,80 Prozent auf 42,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 20,47 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 52,80 EUR) und Infineon (+ 2,74 Prozent auf 39,32 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Drägerwerk (-2,05 Prozent auf 67,00 EUR), TeamViewer (-1,35 Prozent auf 5,83 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 27,52 EUR), United Internet (-0,78 Prozent auf 28,00 EUR) und freenet (-0,47 Prozent auf 29,52 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 356 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
