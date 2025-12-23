TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester
Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,04 Prozent höher bei 3 594,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 563,374 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 3 592,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 592,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 601,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 589,45 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 409,22 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 3 643,56 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 3 427,73 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,59 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,67 Prozent auf 5,42 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,23 Prozent auf 14,80 EUR), Siltronic (+ 0,78 Prozent auf 46,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,60 Prozent auf 40,48 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,47 Prozent auf 27,53 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-1,30 Prozent auf 26,65 EUR), JENOPTIK (-1,18 Prozent auf 19,24 EUR), ATOSS Software (-0,88 Prozent auf 113,00 EUR), 1&1 (-0,82 Prozent auf 24,10 EUR) und Drägerwerk (-0,58 Prozent auf 68,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 831 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
