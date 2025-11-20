TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Nagarro SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 113,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,885 Nagarro SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,96 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,04 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE bezifferte sich zuletzt auf 760,07 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Damals wurde der erste Kurs eines Nagarro SE-Anteils bei 69,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at