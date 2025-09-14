Sicherheitsfahrer 14.09.2025 02:43:00

Tesla-Aktie: Teslas Robotaxis werden künftig vom Fahrersitz aus überwacht

Tesla-Aktie: Teslas Robotaxis werden künftig vom Fahrersitz aus überwacht

Tesla ordnet sein Robotaxi-Programm neu: Die Sicherheitsüberwachung, bislang auf dem Beifahrersitz positioniert, sitzt nun auf der Fahrerseite.

• Tesla verschiebt den Sicherheitsmonitor vom Beifahrer- auf den Fahrersitz
• Anlass sind Sicherheitsüberlegungen und ein neues Gesetz in Texas
Elon Musk kündigt dennoch an, bis Ende 2025 ganz auf Sicherheitsfahrer zu verzichten

Neuer Platz für den Sicherheitsfahrer

In Austin hat Tesla damit begonnen, den Sicherheitsmonitor seiner Robotaxis vom Beifahrer- auf den Fahrersitz zu verlegen. Offiziell soll die Umstellung die Sicherheit auf den Straßen erhöhen, gerade mit Blick auf den neuen Einsatz auf Autobahnen, so Teslarati.

Gesetzliche Vorgaben als Hintergrund

Parallel dazu trat am 1. September in Texas das Gesetz SB 2807 in Kraft. Es schreibt strengere Regeln für selbstfahrende Autos vor, etwa den sogenannten "Minimal Risk Mode", in dem Fahrzeuge bei Problemen sicher anhalten müssen. Nach Einschätzung von Automotive World dürfte dieses Gesetz maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Tesla den Sicherheitsmonitor auf die Fahrerseite verlegte. Benzinga betont, dass Tesla damit die rechtliche Einstufung seiner Fahrzeuge auf Level 2 beibehält und die Robotaxis so ohne zusätzliche Genehmigung weiterbetrieben werden können.

Musk setzt auf Tempo

Elon Musk hält an seinem ehrgeizigen Zeitplan fest. Auf X erklärte der Tesla-Chef, dass die Sicherheitsfahrer bis Ende 2025 vollständig verschwinden sollen.

Teslarati meldete, Tesla wolle damit endgültig den Übergang zu höherer Autonomie markieren. Dieser Schritt gilt offiziell als nächster Meilenstein im Robotaxi-Programm. Kritiker zweifeln jedoch, ob Regulierungsbehörden diesem Zeitplan folgen werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Auch Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter den Lieblingen
Tesla-Aktie im Fokus: Was Musks Mega-Aktienpaket für den Kurs bedeutet
Ist die Tesla-Aktie eine Gefahr für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen