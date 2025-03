Tesla-Aktie tief im Minus: Abwärtstrend setzt sich fort

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla setzen mit Verlusten an der NASDAQ von zeitweise 8,33 Prozent auf 240,78 US-Dollar ihre Talfahrt fort. Für 2025 steht schon ein Wertverlust von mehr als einem Drittel zu Buche. Nach Einschätzung des chinesischen Branchenverbands China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) leidet Tesla auch unter dem politischen Engagement von Konzernchef Elon Musk insbesondere für US-Präsident Trump. Nicht nur in China, auch in Europa ging der Absatz des Unternehmens zuletzt gegen den Branchentrend deutlich zurück.

NEW YORK (dpa-AFX)