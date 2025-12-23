Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.12.2025 23:34:15
Tesla having a very bad year in the EU
China's BYD is gaining traction on Tesla on the continent
