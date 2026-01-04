Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
04.01.2026 10:38:22
Tesla is no longer the top EV seller - why is it losing ground around the world?
Its global vehicle deliveries drops 9% in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
05.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar (dpa-AFX)
05.01.26
|'Vulkangruppen' für zahlreiche Anschläge verantwortlich (dpa-AFX)
05.01.26
|Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei (dpa-AFX)
03.01.26
|Tesla loses ground to China, but the battery war isn’t over (Financial Times)
02.01.26
|Tesla-Aktie umstritten: Analysten uneins - Magnificent-7-Rückblick 2025 und Ausblick 2026 (finanzen.at)
02.01.26