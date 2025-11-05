Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
05.11.2025 18:29:37
"Tesla ohne Musk ist denkbar": Tesla-Aktionäre stemmen sich gegen Billionen-Vergütung für Elon Musk
Wie viel sind "Zeit, Talent und Vision" des Tesla-Chefs wert? Elon Musk und sein Verwaltungsrat meinen, eine Billion Dollar für zehn Jahre seien angemessen. Musk droht: Bekommt er nicht, was er will, wirft er hin. Die Aktionäre stimmen über das wohl kühnste Vergütungsmodell der Wirtschaftsgeschichte ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
