Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.03.2026 08:05:00
Tesla vs. Rivian: Which EV Maker's Stock Is the Better Buy?
In the world of electric vehicle (EV) stocks, Tesla (NASDAQ: TSLA) has long been the front-runner, while Rivian (NASDAQ: RIVN) is in the catch-up role. And while its vehicles have been award-winning, Elon Musk's company has become one of the most valuable in the world, with a market capitalization topping $1 trillion.However, Rivian is taking some important steps. The EV maker recently signed a huge contract with Uber Technologies that would see it put up to 50,000 autonomous robotaxis on the road by 2031. Uber would also invest up to $1.25 billion in Rivian, dependent on specific performance milestones. With a market cap of just $19 billion and a global market share of less than 1%, Rivian has an enormous opportunity. Is it a better buy than Tesla right now? The answer, as it turns out, depends entirely on your investment objectives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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