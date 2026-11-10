Tesla Aktie

335,20EUR -2,50EUR -0,74%
Tesla ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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10.11.2026 07:02:05

Tesla Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den US-Zwischenwahlen bleibe die Begründung für eine Fusion des Elektroauto-Herstellers mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX unverändert, dürfte aber schwieriger umzusetzen sein, schrieb Philippe Houchois am Montag. Er schraubte seine Tesla-Gewinnprognose (EPS) für 2026 um 23 Prozent nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 378,05 		Abst. Kursziel*:
-0,81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 378,05 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,81%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:02 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 335,20 -0,74% Tesla

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07:18 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 BAT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 GEA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:16 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:08 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:20 Renault Buy Jefferies & Company Inc.
06:18 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 GEA Halten DZ BANK
09.11.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
09.11.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Walmart Buy UBS AG
09.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 DHL Group Hold Warburg Research
09.11.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
09.11.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 pbb Buy Warburg Research
09.11.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
09.11.26 LANXESS Kaufen DZ BANK
09.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 Sanofi Neutral UBS AG
09.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 GEA Buy UBS AG
09.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
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