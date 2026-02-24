Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
24.02.2026 18:13:00
Texas Capital Bancshares Could Soar If These 2 Things Go Right
Higher interest rates provide a natural boost to banks' profits, but those institutions don't want to get caught flatfooted when rates fall. They need additional revenue sources to make up for any lost profits connected to lower interest rates.Texas Capital Bancshares (NASDAQ: TCBI) has been quietly building those dependable revenue generators, and its treasury services, wealth management, investment banking, and other fee‑based segments have stepped up as meaningful contributors.That may not be the kind of story that stands out in the crowded financial news space, but for investors, Texas Capital Bancshares is worth getting to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
