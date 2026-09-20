Caterpillar Aktie

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WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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20.09.2026 17:00:00

The Caterpillar Correction Shouldn't Last Much Longer

Caterpillar (NYSE: CAT) has been outperforming the S&P 500 by riding artificial intellgience (AI) tailwinds, and a recent correction doesn't change that fact. While talks about a slowdown in AI development gripped headlines, they were largely for naught, with Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg saying that market forces and competition are enough to keep AI models safe.

Hyperscalers are ramping up their AI development, and Caterpillar is at the center of it, since power is a critical bottleneck. That's the basic setup for why Caterpillar's correction won't last for long, but there are additional details that can fuel a rally.

Image source: Getty Images.

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