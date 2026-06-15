Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 07:00:06
The spectacle of SpaceX trumps DCF models
The public focused on the mission, not the multipleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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