Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
11.12.2025 15:07:13
The Walt Disney Company and OpenAI Reach Landmark Agreement to Bring Beloved Characters from Across Disney’s Brands to Sora
BURBANK, Calif. & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) and OpenAI have reached an agreement for Disney to become the first major content licensing partner on Sora, OpenAI's short-form generative AI video platform, bringing these leaders in creativity and innovation together to unlock new possibilities in imaginative storytelling. As part of this new, three-year licensing agreement, Sora will be able to generate short, user-prompted social videos that can be viewed
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)
|
09.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
|7,70
|1,32%
|Walt Disney
|93,80
|0,67%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.