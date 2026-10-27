Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
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27.10.2026 15:37:58
These Analysts Boost Their Forecasts On Agilysys After Upbeat Q3 Results
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25.10.26
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20.10.26
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13.10.26
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Analysen zu Agilysys Inc.
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