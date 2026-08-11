Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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11.08.2026 16:00:33
This Is the Big Question With Micron Technology Stock
Micron Technology (NASDAQ: MU) stock looks incredibly cheap. It's trading at around 20 times its trailing earnings, while the S&P 500 average is far higher at a multiple of 26. However, it's not often as simple as looking at earnings multiples to assess whether a stock is a good buy or not. Some stocks, such as Tesla and Palantir Technologies, trade at exceptionally high earnings multiples due to their exciting future growth prospects. Others, however, may trade at discounts due to uncertainty or risk.It appears Micron falls into the latter category. For investors, the big uncertainty relates to the supply shortage in memory and storage products. The key question investors may be wondering is: how long will it last?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Micron Technology Inc.
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