Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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15.06.2026 13:49:41

Micron Technology Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron mehr als verdoppelt von bisher 525 auf 1200 US-Dollar und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chiphersteller wegen höherer Preis- und Volumenannahmen nach oben geschraubt, schrieb Srini Pajjuri in einer Einschätzung vom Sonntag. Der aktuelle Aufwärtszyklus bei Arbeitsspeicherchips (DRAM) sei nun im 12. Quartal und dauere damit schon länger als die 8 bis 9 Quartale in Folge in den Jahren 2014 und 2018. Der Experte hält einen weiteren Aufschwung von 5 bis 6 Quartalen für glaubhaft. An der Knappheit von DRAM-Chips werde sich in naher Zukunft kaum etwas ändern./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 20:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 20:06 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 200,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 981,61 		Abst. Kursziel*:
22,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 981,61 		Abst. Kursziel aktuell:
22,25%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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