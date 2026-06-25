Micron Technology Aktie
|1 003,60EUR
|95,40EUR
|10,50%
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
Micron Technology Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 1 550,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1 048,51
|
Abst. Kursziel*:
47,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1 193,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,89%
|
Analyst Name::
Melissa Weathers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
12:29
|MARKT USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen (Dow Jones)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Micron auf 1500 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10:09
|Micron Technology im Fokus: Experten ziehen nach Quartalsbericht positives Fazit (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Micron auf 1100 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
24.06.26
|AKTIE IM FOKUS: US-Chipspezialist Micron legt nachbörslich zweistellig zu (dpa-AFX)
|
24.06.26
|US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)