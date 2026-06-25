Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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25.06.2026 07:15:47

Micron Technology Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick des Halbleiterkonzerns auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender findet er aber die deutliche Ausweitung der langfristigen individualisierten Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien. Sur schraubte seine Schätzungen deutlich nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 1 540,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 1 048,51 		Abst. Kursziel*:
46,88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 1 048,51 		Abst. Kursziel aktuell:
46,88%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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