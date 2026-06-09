Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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09.06.2026 10:38:21

Micron Technology Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 900,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 949,28 		Abst. Kursziel*:
-5,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 949,28 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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