Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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25.06.2026 10:59:19

Micron Technology Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 048,51 		Abst. Kursziel*:
43,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 048,51 		Abst. Kursziel aktuell:
43,06%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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