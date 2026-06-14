Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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14.06.2026 23:00:56
Top Three Stocks To Watch This Week: SpaceX, Accenture, Kroger
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Nachrichten zu Accenture plc
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12.06.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.06.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.06.26
|Erste Schätzungen: Accenture legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
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29.05.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.05.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.05.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Accenture plc
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.