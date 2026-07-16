INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
|
16.07.2026 16:34:36
Transcript: Insteel Indus Q3 2026 Earnings Conference Call
This article Transcript: Insteel Indus Q3 2026 Earnings Conference Call originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INDUS AG
|
16.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-PVR: INDUS Holding AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 09.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-PVR: INDUS Holding AG: Correction of a release from 09.07.2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|XETRA-Handel SDAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)