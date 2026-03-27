HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, schrieb Felix Ellmann in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dank starker Aufträge sei aber eine solide Basis für die Beteiligungsgesellschaft für 2026 gelegt./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.