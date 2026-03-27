INDUS Aktie
|27,15EUR
|-1,05EUR
|-3,72%
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, schrieb Felix Ellmann in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dank starker Aufträge sei aber eine solide Basis für die Beteiligungsgesellschaft für 2026 gelegt./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,05 €
|
Abst. Kursziel*:
44,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,65%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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