INDUS Aktie

27,15EUR -1,05EUR -3,72%
INDUS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 11:18:35

INDUS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, schrieb Felix Ellmann in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dank starker Aufträge sei aber eine solide Basis für die Beteiligungsgesellschaft für 2026 gelegt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: INDUS AG Buy
Unternehmen:
INDUS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,05 € 		Abst. Kursziel*:
44,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,65%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu INDUS AG

mehr Nachrichten