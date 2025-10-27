Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

27.10.2025 12:30:00

TREMFYA® (guselkumab), the first and only IL-23 inhibitor with a fully subcutaneous treatment regimen, demonstrates durable remission in Crohn’s disease at two years

Clinical remission rates were over 85% for both TREMFYA® maintenance doses at 96 weeks in both the Phase 3 GRAVITI and GALAXI studies TREMFYA® is the only IL-23 inhibitor to demonstrate durable endoscopic and clinical remission with a fully subcutaneous regimen in moderately to severely active Crohn’s diseaseWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
