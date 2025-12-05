Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
05.12.2025 05:06:00
Trump will keine Visa-Bewerber mit Zensur- oder Moderationserfahrung in den USA
Bewerber für ein US-Arbeitsvisum sollen strenger überprüft werden. Bei jeglicher Beteiligung an "Zensur" freier Meinungsäußerung sollen sie abgelehnt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
