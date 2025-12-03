Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.

Am 03.12.2022 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Visa-Aktie bei 217,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,943 Visa-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 143,80 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 02.12.2025 auf 329,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 51,44 Prozent vermehrt.

Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 633,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at