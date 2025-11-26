Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Visa gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Anteile betrug an diesem Tag 311,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,207 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 334,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,28 Prozent erhöht.

Visa wurde am Markt mit 630,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at