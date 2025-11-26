Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Lohnender Visa-Einstieg? 26.11.2025 16:04:10

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Visa gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Anteile betrug an diesem Tag 311,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,207 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 334,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,28 Prozent erhöht.

Visa wurde am Markt mit 630,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
17.07.25 Visa Outperform Bernstein Research
30.04.25 Visa Buy UBS AG
Visa Inc. 288,25 -0,16% Visa Inc.

