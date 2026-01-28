Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|
28.01.2026 01:50:56
TRUSTMARK CORP Q4 Profit Rises, Beats Estimates
(RTTNews) - TRUSTMARK CORP (TRMK) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $57.87 million, or $0.97 per share. This compares with $56.31 million, or $0.92 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.91 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $207.07 million from $199.39 million last year.
TRUSTMARK CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.87 Mln. vs. $56.31 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $0.92 last year. -Revenue: $207.07 Mln vs. $199.39 Mln last year.
