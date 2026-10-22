TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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22.10.2026 22:29:01

TTM Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, TTM Technologies (NASDAQ:TTMI) announced record quarterly sales of $1.2 billion and raised its full-year guidance. Expanding artificial intelligence infrastructure and solid defense electronics demand continue to accelerate customer adoption.

This operational momentum provides clear visibility into long-term commercial and government program pipelines. Three key takeaways from management's comments highlight what lies ahead for the business.

TTM Technologies is expanding facility capacity to support its high-density N+M printed circuit board architecture, an advanced interconnect technology that packs more components into smaller spaces for artificial intelligence hardware.

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