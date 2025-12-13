Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
13.12.2025 02:50:46
U.S. FDA approves AKEEGA® as the first precision therapy for BRCA2-mutated metastatic castration-sensitive prostate cancer with 54% reduction in disease progression vs standard of care*
Expanded indication for AKEEGA® (niraparib and abiraterone acetate dual-action tablet) plus prednisone marks the first FDA-approved precision medicine combination treatment for patients with BRCA2-mutated mCSPCWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25