Johnson & Johnson Aktie

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

13.12.2025 02:50:46

U.S. FDA approves AKEEGA® as the first precision therapy for BRCA2-mutated metastatic castration-sensitive prostate cancer with 54% reduction in disease progression vs standard of care*

Expanded indication for AKEEGA® (niraparib and abiraterone acetate dual-action tablet) plus prednisone marks the first FDA-approved precision medicine combination treatment for patients with BRCA2-mutated mCSPC
