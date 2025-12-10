Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Anlage unter der Lupe
|
10.12.2025 16:05:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Anteile betrug an diesem Tag 102,64 USD. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97,428 Johnson Johnson-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 481,68 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 09.12.2025 auf 199,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,82 Prozent gesteigert.
Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 485,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
