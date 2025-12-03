Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.12.2020 wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 149,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,711 Johnson Johnson-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 1 378,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 495,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at