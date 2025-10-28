UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 08:22:58

UBS: Einheitliche Regulierung für Kryptowährungen gefordert

Stela Willemstein, Direktorin Group Risk Control bei der UBS, sprach in Dubai über digitale Vermögen. Sie warb für eine Harmonisierung der globalen Regulierung des dezentralen Finanzsektors rund um die neue Internet-Generation des «Web3». Dabei sieht die Risikomanagerin die Entwicklung auch als Chance für etablierte Banken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten