UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
28.10.2025 08:22:58
UBS: Einheitliche Regulierung für Kryptowährungen gefordert
Stela Willemstein, Direktorin Group Risk Control bei der UBS, sprach in Dubai über digitale Vermögen. Sie warb für eine Harmonisierung der globalen Regulierung des dezentralen Finanzsektors rund um die neue Internet-Generation des «Web3». Dabei sieht die Risikomanagerin die Entwicklung auch als Chance für etablierte Banken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
