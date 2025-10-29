UBS Aktie

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

29.10.2025 07:30:45

UBS verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

DOW JONES--Die Schweizer UBS hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung in ihrem Kerngeschäft mehr verdient als erwartet. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit um 74 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem von Factset erstellten Konsens für den Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar erwartet.

Der Nettogewinn der größten Schweizer Bank enthielt Nettoauflösungen von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 668 Millionen Dollar, die nach Angaben der UBS in erster Linie auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft der Credit Suisse mit Residential Mortgage Backed Securities. Der Konzernertrag kletterte um 3 Prozent auf 12,76 Milliarden Dollar. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 47 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar.

Die starke Kundendynamik und Vermögenszuflüsse im Berichtsquartal unterstützten laut UBS den Anstieg der verwalteten Vermögen des Konzerns um 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Durch Vermögenszuflüsse im Global Wealth Management von 38 Milliarden Dollar kletterten die Vermögenszuflüsse seit Jahresbeginn auf 92 Milliarden Dollar. Die Nettoneugeldzuflüsse im dritten Quartal lagen bei 18 Milliarden Dollar.

"Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt, getragen von der hohen Dynamik in unserem Kerngeschäft und der konsequenten Umsetzung unserer strategischen Prioritäten. Unsere privaten und institutionellen Kunden waren sehr aktiv, und die verwalteten Vermögen stiegen auf fast 7 Billionen Dollar", sagte CEO Sergio Ermotti.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)

Aktien in diesem Artikel

UBS 34,59 3,50% UBS

