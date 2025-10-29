NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Schweizern am Mittwochmorgen durch die Bank starke Quartalsergebnisse. Die Integration der Credit Suisse laufe rund./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:49 / GMT



