UBS Aktie
|33,24EUR
|-0,18EUR
|-0,54%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
29.10.2025 08:14:45
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Schweizern am Mittwochmorgen durch die Bank starke Quartalsergebnisse. Die Integration der Credit Suisse laufe rund./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SMI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: UBS drehen ins Minus - Händler: Rechtsstreit belastet (dpa-AFX)
|
11:14
|WDH/ROUNDUP 2: UBS verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie dennoch im Minus (dpa-AFX)
|
11:01
|ROUNDUP 2: UBS verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie dennoch im Minus (dpa-AFX)
|
09:34
|AKTIE IM FOKUS: UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI (dpa-AFX)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|08:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33,21
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13:20
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|13:20
|Merck Buy
|UBS AG
|13:18
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|12:29
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|12:02
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:02
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:49
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:42
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:41
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:39
|Danone Buy
|UBS AG
|11:18
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|adidas Buy
|UBS AG
|11:10
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Santander Buy
|UBS AG
|11:05
|SAP Buy
|UBS AG
|11:01
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|10:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:57
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:53
|GSK Neutral
|UBS AG
|10:53
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:52
|BASF Neutral
|UBS AG
|10:52
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:41
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|10:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|10:32
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:31
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|10:24
|Mercedes-Benz Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:56
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK